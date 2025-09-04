Las invitaciones para el Mundial de 2026 comienzan a agotarse, y este día se juega la penúltima jornada de las Eliminatorias de Conmebol, donde un par de selecciones buscan acercarse aún más a la justa del próximo verano.

Este jueves se disputan los cinco juegos de la fecha 17, en la que las 10 selecciones de Sudamérica verán acción. Cuatro de esos partidos son a la misma hora, solamente uno será en un horario distinto al resto.

Argentina recibe a Venezuela, un duelo emotivo para Lionel Messi, quien estaría disputando su último partido con La Albiceleste en su país. Los campeones del mundo ya tienen su lugar asegurado, ya que son líderes con 35 puntos; mientras que la Vinotinto está jugándose la posibilidad de disputar su primer Mundial absoluto en su historia, se ubican séptimos con 18 unidades.

Colombia le hará los honores a Bolivia, ambos con necesidad de ganar para cumplir con sus respectivos objetivos. La selección cafetera busca la victoria para asegurar su boleto; mientras que los bolivianos quieren meterse al repechaje, aunque dependen del resultado de Venezuela para conocer su futuro.

Paraguay y Ecuador se miden en un duelo muy interesante. La Albirroja llega con 24 puntos, ubicándose quinto en la clasificación; su contraparte es segundo con 25 unidades, por lo que una combinación de resultados más la victoria de los guaraníes, podría mandarlos hasta el subliderato.

Uruguay y Perú chocan con panoramas distintos. Los charrúas están cerca de sellar su boleto al Mundial de 2026, pero la Bicolor busca un milagro, que consta de ganar este juego y el próximo, así como el descalabro de Venezuela y Bolivia para llegar al puesto de repechaje, algo que luce muy complicado.

La Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol 2026, cierran con el juego de Brasil frente Chile. La Canarinha ya está prácticamente del otro lado, solamente buscan mejorar su posición en la clasificación; mientras que La Roja ya está eliminada.

Horarios y transmisión de las Eliminatorias de Conmebol 2026

Lamentablemente para el aficionado, esta día solamente se podrán ver EN VIVO dos juegos, ambos serán transmitidos de forma exclusiva por VIX Premium, esto en territorio mexicano. Aquí te decimos qué juegos podrás ver en esta aplicación de streaming.

Argentina vs Venezuela / Hora: 17:30 horas / Vix Premium

/ Hora: 17:30 horas / Vix Premium Brasil vs Chile / Hora: 18:30 horas / ViX Premium