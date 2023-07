La ausencia de México en los Juegos Mundiales Universitarios Chengdu, China 2023 no sólo afecta en la preparación de los atletas durante este año, en el caso del tirador Fernando Becerra podría significar alejarse del alto rendimiento y sólo seguir practicando su deporte por amor.

“Ya no me queda ninguna competencia de exigencia, el siguiente año sería tratar de ir a la selección mayor y la verdad que lo estoy pensando porque es mucho tiempo, es probable que no me presente a un proceso de Selección”, indicó el tirador tapatío en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

El deportista de la Universidad de Guadalajara tiene 10 años dedicados a su deporte, reconoce que siente tristeza por no poder participar en el certamen, ya que sería su única experiencia.

“Sí me da un bajón bastante fuerte, porque este año es muy ocupado, acaban de pasar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, vienen los Juegos Panamericanos, estaba la Universiada Mundial, si te limitan a ir frustra bastante por la magnitud de estos eventos”, afirmó el deportista de 23 años de edad.

Aunque reconoce que si hubo alguna negativa de la Conade en financiar la participación de México tiene lógica, “porque que en sus tablas de prioridades la Universiada Mundial se encuentra detrás de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los Juegos Panamericanos y tienen la razón porque es un evento con rango de edad”.

Fernando Becerra detalló que la selección de tiro con arco que acudiría a Chengdu se había formado tras recorrerse los lugares del selectivo, ya que los titulares competirán en el Mundial de la especialidad. Así que ir a la Universiada para el tapatío significaba un fogueo importante para su carrera.

“Es un evento multidisciplinario masivo, el más importante con un rango de edad, hay muchos atletas que se desarrollan académicamente y es lo que le compete a la Universiada Mundial, tratar de combinar las vidas académicas y deportivas”, puntualizó.