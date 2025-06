El Thunder busca "conquistar y cazar" a los Pacers en las Finales de la NBA; sueñan con el campeonato

Desde la derrota en las Finales del 2012 con aquel trío de súper estrellas como Russell Westbrook, Kevin Durant y James Harden, el Thunder de Oklahoma quedó con una herida abierta y la única forma de sanar, será con un campeonato que puede llegar en los próximos días gracias a un nuevo tridente de jóvenes como Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren y Jalen Williams.

Después de una temporada regular histórica en la que fueron líderes de la Conferencia del Oeste con 68 triunfos y apenas 14 derrotas, llegó el momento de la verdad y de entregarle su primer campeonato a la ciudad de Oklahoma, que recibió a los extintos e icónicos Supersonics de Seattle transformados en el Thunder.

Isaiah Hartenstein, no se confía por el paso casi perfecto de Oklahoma en la fase final; incluso, aseguró que "en playoffs siempre tienes que demostrar, queremos salir y conquistar, cazar, así que para nosotros no importa lo que haya pasado antes, ni siquiera en playoffs, siempre salimos a tratar de cazar y no ser los cazados".

Enfrente tendrán a los Pacers de Indiana, que dejó en el camino al líder del Este y superó a los Knicks con figuras como Pascal Siakam y Tyrese Haliburton.

"Tenemos que enfocarnos en nuestra ejecución y no crecernos, tenemos que volver a demostrar y no nos importa quién es el favorito, queremos salir y empezar desde cero y demostrar que podemos. No vivimos en un mundo hipotético y lo que vale son las acciones y lo que podemos hacer en el presente" agregó el pívot estadounidense con nacionalidad alemana del equipo.

El escolta canadiense Luguentz Dort, comentó que "significaría mucho terminar el trabajo que hemos hecho, por nosotros y por la ciudad. Pusimos mucho trabajo y ahora estamos muy cerca de llegar al final, eso es parte de la motivación".

