El sufrimiento de Henry Martín en la última jornada: Pensé que había valido ma...

Después de irse en blanco en el último juego de fase regular ante FC Juárez, el título de goleo de Henry Martín había quedado en suspenso, ante el acecho de Julián Quiñones, delantero del Atlas.

Con 14 goles, el atacante mexicano estaba a la espera de lo que hiciera el futbolista rojinegro; sin embargo, a la lista de preocupaciones se sumó el atacante de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori.

“Me fui a Mérida, estuve con la familia, estuvimos en la playa. No quería ver los partidos, prefería estar jugando con mis hijos en la arena que ver, pero obviamente mis hermanos veían y de repente echaba ojo para ver el marcador", comenzó su relato "La Bomba".

LEE TAMBIÉN: León elimina a los Tigres y se mete a la final de la Concachampions; enfrentarán al LAFC

Cuando menos lo esperaba, un contendiente se sumó a la lista con un hat-trick. Funes Mori, de estar relegado con nueve tantos, se sumó a la lucha con su actuación frente a los Pumas.

"Veíamos el partido de Atlas y de repente me dijeron que Funes Mori llevaba tres goles en 25 minutos o 29, algo así. Yo lo quiero mucho, compartimos un proceso y me pone contento que cierre así el torneo, pero dije: no puede ser, ya valió madres. Le dije a mi mamá que ya había que preocuparse por dos, pusieron los dos juegos en dos pantallas y me senté a verlos", comentó entre risas el oriundo de Yucatán.

Terminó el duelo de Rayados y un pendiente se borró de esa lista, pero en el Atlético de San Luis vs Atlas, agregaron ocho minutos...

"Cuando terminó el de Monterrey me puse contento, pero agregaron ocho minutos en el de Atlas... No seas así árbitro", recordó riendo.

Al final, la recompensa llegó y ese sufrimiento le dio un sabor especial al título de goleo en su carrera. Con 14 tantos, Martín cortó una racha de seis años sin un mexicano en lo más alto.

"Eso le dio más sabor al título, más mérito. Anteriormente con 12 quedabas campeón de goleo y ahora con 14 estaba preocupado de que me pudieran alcanzar. Eso habla del buen futbol que se mantuvo todo el torneo, de la calidad de los compañeros que estuvieron peleando. Eso me deja más orgulloso,”, concluyó el futbolista azulcrema.