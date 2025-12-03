Más Información

Cowboys y Chiefs protagonizaron el partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL

Panini reveló cómo será la portada del álbum del Mundial 2026; México tendrá un diseño especial

México vs Portugal: ¿Cuándo salen a la venta los boletos para ver a Cristiano Ronaldo en el estadio Azteca?

El Real Madrid logra una convincente victoria en San Mamés; Kylian Mbappé vuelve a brillar

NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la semana 14?

Dos goles de un estelar Kylian Mabappé y otro de Eduardo Camavinga dieron al un convincente triunfo en San Mamés frente al Athletic Club (0-3), un marcador que rompe la serie de tres empates consecutivos del equipo blanco y evita la segunda victoria consecutiva del conjunto bilbaíno.

Mbappé abrió el marcador a los siete minutos culminando una espectacular acción personal plena de potencia y Camavinga dobló la ventaja madridista en el 42 al cabecear en el segundo palo, libre de marca, un balón que le prolongó también de cabeza Mbappé.

La estrella francesa cerró el marcador en el minuto 59 con un gran disparo desde 25 metros que sorprendió a Unai Simón.

