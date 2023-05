El presidente de la LNBP afirma que el Comité de Baloncesto Mexicano tiene ambigüedades

Durante el anuncio de la alianza comercial entre la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y Caliente.mx, Sergio Ganem compartió su opinión sobre la decisión del empresario Carlos Lazo de crear el Comité del Baloncesto Mexicano (CBM).

El presidente de la Liga Sisnova LNBP señaló que desconoce cómo opera el organismo privado, que busca impulsar a las selecciones nacionales de basquetbol, ya que Lazo no se acercó con la liga para platicar sobre el proyecto, pero respeta la iniciativa del empresario.

“Siempre y cuando sea para que mejore el basquetbol no puede haber malas vibras. Aquí trabajamos todos para un mismo objetivo, pero cuando se trabaja coordinado el objetivo se cumple con mayor facilidad”, puntualizó.

Sin embargo, Ganem aclaró que reconoce y respeta el trabajo que el empresario venezolano ha hecho al impulsar, con sus aportaciones, al baloncesto en nuestro país, sobre todo por el hecho de que no es mexicano.

Por tal motivo, el presidente se ofreció abiertamente a apoyar al proyecto con el único objetivo de que el deporte varonil y femenil siga creciendo en conjunto.

“Yo públicamente, si es que les sirvo o les sirve, me pongo a disposición para poderles ayudar a hacer un trabajo un poquito más targetado sin quitarle el respeto y el estatus que ya se ganaron con sangre sudor y lágrimas nuestros seleccionados nacionales, el entrenador y el cuerpo técnico”, externó.

Además, Ganem señaló que Lazo, quien es dueño de los Libertadores de Querétaro de la Liga Sisnova LNBP, pueda estar confundido por su desconocimiento de la liga.

“Él no conoce los detalles de la liga y, como no conoce a la perfección los detalles, yo creo que está distorsionado el concepto. La liga tiene sus estatutos y reglamentos que hay que cumplir”, compartió.

El presidente finalizó su declaración con su opinión sobre el hecho de que Carlos Lazo creó su organismo privado y no pudo formar parte del Consejo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

“A lo mejor él se sintió aludido por la característica de que es extranjero y nosotros no permitimos que en el Consejo Directivo participe algún extranjero, lo hacemos por un blindaje para no tener presiones desde fuera de México. Nosotros como empresarios no vamos a permitir no tener ese blindaje”, expresó.