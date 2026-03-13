La natación mexicana sigue construyendo su futuro y el Torneo Nacional de Nuevos Valores Curso Corto se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para el desarrollo de talento joven. En su edición 32, este certamen vuelve a demostrar su valor como una verdadera escalera competitiva para nadadores que buscan abrirse camino hacia los campeonatos nacionales y, eventualmente, al alto rendimiento.

La competencia reúne —en Querétaro— a 844 nadadores de entre ocho y 17 años, provenientes de 36 equipos de distintos estados, en un evento que se disputará durante un intenso fin de semana largo, del sábado al lunes.

Más que un torneo, representa una oportunidad crucial para evitar la deserción competitiva de jóvenes que aún no logran clasificar a campeonatos nacionales o selectivos internacionales.

El certamen, que registra la tercera inscripción más alta en su historia, confirma la relevancia de este modelo de competencia formativa que permite a los atletas adquirir experiencia, confianza y ritmo competitivo en edades clave.

Detrás de esta iniciativa destaca el trabajo del director del Grupo Nelson Vargas, Pere Solanellas, quien ha insistido en mantener con fuerza el torneo como una plataforma de crecimiento para la natación mexicana.

Querétaro, una sede con historial de eventos internacionales, ofrece —además— infraestructura probada, respaldo institucional y protocolos de seguridad, incluyendo coordinación médica, la cual es muy importante.

