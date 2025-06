El Mundial 2026 podría ser usado para tapar crisis en el país, asegura sociólogo

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en los últimos dos años hubo más de seis mil marchas de protesta en la capital. A 365 días del Mundial, hay quienes creen que —en lugar de que sea un evento que sirva como catalizador— se utilizará como “cortina de humo” para “vender una imagen del país que no existe”.

El sociólogo Alberto Baena aseguró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, que “realmente este tipo de eventos siempre serán utilizados para tapar crisis económicas, problemas de violencia, sociales, etcétera”.

El experto agregó que el Gobierno actual “todos los días vende una imagen que no se tiene. Cada que se presentan cifras de incidencia delictiva, venden un México que no existe. Tenemos un México roto, que nos pintan con una disminución hipotética de la violencia, cuando tenemos crimen organizado enquistado en cada una de las sedes del Mundial, y no tenemos capacidad en materia de seguridad”.

Finalmente, criticó que para las ediciones de México 1970 y 1986 “ya había alusiones arquitectónicas artísticas y culturales respecto al Mundial y ahora no”.