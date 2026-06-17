Arlington, Estados Unidos.— Luego de no superar la fase de grupos en la Copa del Mundo Brasil 2014, donde la derrota (1-3) con México la condenó, la selección de Croacia vivió una reestructuración generacional que fructificaría en Rusia 2018 y Qatar 2022.

De la mano de Zlatko Dalic, su seleccionador desde 2017, y Luka Modric, su capitán y principal figura, los balcánicos suman dos Mundiales consecutivos llegando al menos hasta las semifinales.

Con un tercer lugar en la edición pasada y un subcampeonato en la antepasada, la escuadra croata se presenta en Norteamérica 2026 con la responsabilidad de cumplir con las expectativas de ser una nueva potencia futbolística.

Además, debuta en esta justa mundialista con la ilusión de que esta brillante generación, que está llegando a su fin, materialice el éxito con la obtención del campeonato del mundo.

A pesar de que está por cumplir 41 años de edad, Modric todavía tiene mucho que ofrecer dentro del terreno de juego y será el encargado de guiar a Croacia a su primera estrella.

En su quinta participación en Copa del Mundo (Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026), tiene la esperanza de terminar su extraordinaria trayectoria levantado el título.

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Al igual que Modric, Dominik Livakovic (31 años), Mateo Kovacic (32), Andrej Kramaric (34), Ivan Perisic (37) y Duje Caleta-Car (29) fueron parte de aquella histórica selección croata que alcanzó la final en Rusia 2018.

Probablemente, por su edad, estos seis jugadores están por disputar su último Mundial.

La histórica “generación dorada” de Croacia está llegando a su fin, pero quiere cerrar de la mejor manera su historia en las Copas del Mundo.

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