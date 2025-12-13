Más Información

Canelo Álvarez quiere la revancha con Terence Crawford en septiembre del 2026, revela Eddy Reynoso

El mexicano Isaac del Toro correrá el Tour de Francia en 2026 y no el Giro de Italia

Final Liga MX: ¿Cuál es el parentesco entre los Jesús Angulo de Tigres y Toluca? Mismo nombre, apellido y lugar de nacimiento

LaLiga: Horarios y canales para ver EN VIVO el Barcelona vs Osasuna, HOY, sábado 13 de diciembre

Lionel Messi desata el caos en su visita a India: aficionados invaden el campo de juego y la policía detuvo al organizador

El mexicano , segundo en el Giro 2025, en el que portó la 'maglia rosa' de líder durante 11 etapas, correrá en 2026 el Tour de Francia como principal carrera y no la ronda italiana, según su calendario desvelado este sábado por el UAE Team Emirates.

Del Toro, una de las principales figuras del equipo junto al esloveno Tadej Pogacar, correrá antes el Tour de Emiratos Árables; en Italia la Strade Bianche, la Milán-San Remo y la Tirreno-Adriático; la Vuelta al País Vasco y el Tour Auvernia Rodano Alpes (antiguamente Dauphine).

En la ronda francesa, el mexicano, de 22 años, será el gran apoyo para Pogacar, del que espera aprender para continuar con su espectacular progresión, aunque en otras pruebas será el líder del equipo.

