El mexicano Isaac del Toro correrá el Tour de Francia en 2026 y no el Giro de Italia

El mexicano Isaac del Toro, segundo en el Giro 2025, en el que portó la 'maglia rosa' de líder durante 11 etapas, correrá en 2026 el Tour de Francia como principal carrera y no la ronda italiana, según su calendario desvelado este sábado por el UAE Team Emirates.

Del Toro, una de las principales figuras del equipo junto al esloveno Tadej Pogacar, correrá antes el Tour de Emiratos Árables; en Italia la Strade Bianche, la Milán-San Remo y la Tirreno-Adriático; la Vuelta al País Vasco y el Tour Auvernia Rodano Alpes (antiguamente Dauphine).

En la ronda francesa, el mexicano, de 22 años, será el gran apoyo para Pogacar, del que espera aprender para continuar con su espectacular progresión, aunque en otras pruebas será el líder del equipo.

