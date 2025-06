El mexicano Daniel Suárez está confiado en conseguir victoria en México; correrá la NASCAR Cup en CDMX

Un sueño que se hizo realidad. Daniel Suárez regresa a correr a su país en el serial de la NASCAR Cup en el mítico Autódromo Hermanos Rodríguez, que vivirá su primera carrera de esta categoría entregando puntos.

Ante este histórico momento, el piloto mexicano mencionó que le parecía increíble como no se había corrido anteriormente en la República mexicana, pero admite que esta inclusión al calendario será beneficiosa para la expansión de la categoría.

"Nos vamos a ir al Ángel (en caso de ganar), con mucho tequila, ahí nos vemos el domingo en la noche”, así es como festejaría Daniel Suárez si consigue la victoria el domingo en NASCAR Cup. pic.twitter.com/J3ggr6ookZ — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 12, 2025

“Es muy especial. Nascar lleva casi 80 años (de existencia), es sorprendente que esto no haya pasado antes. Es un gran paso en la dirección de NASCAR, yo me siento muy afortunado de ser una pequeña parte de este proceso”.

La carrera de Suárez ha estado enfocada en Estados Unidos, país que ha lo ha visto correr en los últimos 10 años. A pesar de estar alejado de sus raíces, el mexicano se ha sentido acompañado en algunas carreras por la afición latina, pero nada se asemeja al sentimiento que espera vivir el fin de semana.

“Ya tengo más de 10 años corriendo en Estados Unidos, pero los latinos siempre me hacen sentir como en casa, eso se siente increíble. Sin embargo, poder llegar al Autódromo más importante, para mí, del mundo, es sumamente importante”.

El mejor resultado para Daniel Suárez es la victoria, y junto a su equipo él se siente confiando de que van a lograrlo e incluso dijo preferir ganar esta carrera a coronarse campeón de la categoría.

“Estamos listos. Me siento muy preparado, física y mentalmente, mi equipo está listo. El momento es perfecto para mí. Preferiría ganar aquí que el campeonato, están en el mismo nivel.”

Durante su estancia en la Ciudad de México precio al evento de NASCAR, Suárez a conocido a aficionados que lo siguen desde años y otros que no sabían de su existencia, pero él se muestra feliz de tener un gran impacto en ambos polos.

“Me he encontrado a aficionados que me siguen desde la NASCAR México, también me he encontrado a aficionados que no sabían que había un mexicano en NASCAR”.

En lo que va del año, Suárez y su equipo no han conseguido una victoria, pero esperan que la primera del 2025 sea en su casa y con su gente.