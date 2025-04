El Hijo del Santo reflexiona sobre su retiro; "no me quiero morir", asegura

A principios de 1984, el periodista Jacobo Zabludovsky logró lo que ningún luchador había podido: Revelar la identidad de El Santo. Rodolfo Guzmán Huerta, nombre real del ídolo en los cuadriláteros, aprovechó el espacio en televisión nacional para develar su identidad.

El —para aquel entonces— retirado luchador, levantó su legendaria máscara apenas por encima de la nariz. Miles de televidentes conocieron una parte íntima del superhéroe mexicano: Su rostro.

Un capricho de la vida, o una coincidencia muy grande, fue que unos días después, El Santo murió. El 5 de febrero de 1984, el Enmascarado de Plata partió a la arena celestial y en su heredero sembró duda. ¿Es tan grande el poder o capricho de la máscara de El Santo? A días de exponer su incógnita, el luchador reflexiona sobre las consecuencias de perder la máscara y su eventual retiro de los encordados.

“Eso ya lo he meditado mucho”, confesó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. “Ahí tuve miedo, cuando dije ‘me voy a retirar’. Pensé que mi papá se murió después de su retiro y yo no me quiero morir.

“Tuve que prepararme mental y psicológicamente sobre que yo no tengo por qué morirme. Me retiro de la lucha libre y voy a seguir haciendo actividades. Si pierdo la máscara, no va a pasar nada; simplemente, sería un tropezón en mi carrera”, dijo.

Pero, ¿hay vida después de encarnar a El Santo? La historia dice que no. El menor de los 10 hijos de Rodolfo Guzmán Huerta prefiere no pensar tanto en eso, y justifica aquel acto de su padre.

“No sé si la muerte se puede presentir, pero creo que sí, por lo que vi con él”, aseguró. “Cuando él se levantó la máscara, siento que lo hizo por hacerle un poco de justicia al hombre que estaba debajo. Rodolfo Guzmán debió pensar aquella noche ‘apláudanme a mí también, yo le doy vida a El Santo’”.