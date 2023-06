El Estadio Azteca está en el top 10 de mejores estadios para ver futbol; esta es la lista completa

En 2026 México se convertirá en el primer país de la historia en albergar tres Copas del Mundo. Desde luego, uno de los estadios que prestará sus servicios es el Estadio Azteca, recinto que esta semana recibió el reconocimiento como uno de los diez mejores estadios del mundo para ver futbol.

Lee también: Leyenda del Barcelona y campeón del mundo con España rechaza al América y 'se enamora' del nuevo jersey de Pumas

El medio audiovisual inglés Copa 90 realizó un ránking con los mejores 50 estadios de todo el mundo para disfrutar un partido, y mientras La Bombonera, casa del Club Atlético Boca Juniors, recibió el puesto número uno, el Coloso de Santa Úrsula logró instalarse en los primeros diez.

No es novedad que la cancha de Boca despierta el deseo de todo futbolero no importa en qué parte del mundo se encuentre. La pasión que se vive en el Estadio Alberto J. Armando es difícil de encontrar en otro lugar, y por ello quedó en primer lugar, más allá de que las instalaciones no sean las más modernas.

Lee también: Atlético de Madrid regresa a su escudo anterior gracias a su afición

LOS DIEZ MEJORES ESTADIOS PARA VER FUTBOL SEGÚN COPA 90.

1. La Bombonera (Boca Juniors, Argentina)

2. San Siro (Milan - Inter Milan, Italia)

3. Signal Iduna Park (Borussia Dortmun, Alemania)

4. Maracaná (Flamengo - Botafogo - Fluminense - Vasco da Gama, Brasil)

5. Camp Nou (Barcelona, España)

6. Santiago Bernabéu (Real Madrid, España)

7. Anfield (Liverpool, Inglaterra)

8. Monumental de River Plate (River Plate, Argentina)

9. Celtic Park (Celtic, Escocia)

10. Estadio Azteca (América - Cruz Azul, México)

Lee también: Los cuatro ‘grandes’ de la Liga MX, en manos de los foráneos