El Cruz Azul de Vicente Sánchez quiere ganar y convencer; recibe al Monterrey en una dura prueba

No gusta, pero saca resultados. Cruz Azul vive un vaivén de emociones en cada partido y Vicente Sánchez sabe que ganar es la única forma de callar las críticas.

Esta vez la prueba será de fuego contra un Monterrey que llega con urgencias y con Sergio Ramos como gran protagonista.

La presencia del español acapara reflectores, pero los cementeros no pueden distraerse. Más allá del show mediático, el verdadero desafío es demostrar que están listos para pelear por el título. La presión sobre Cruz Azul es evidente. Con una de las nóminas más caras de la Liga, nombres como Giakoumakis, Mier, Piovi y Ditta no han logrado convencer del todo a la afición. El plantel está, pero el juego aún no enamora. La pregunta y la incógnita son claras: ¿será este el partido en el que La Máquina por fin muestre su mejor versión?

Para Vicente Sánchez, este será el examen más complicado desde que tomó las riendas del equipo, luego de la sorpresiva salida de Martín Anselmi. Con siete victorias, tres empates y solo una derrota, para un 72.73% de efectividad, los números le respaldan, pero el futbol genera dudas. La directiva observa de cerca...

Por su parte, Monterrey no llega en su mejor momento. A pesar de contar con una ofensiva temible, los regios han sufrido con la regularidad. La gran incógnita en la escuadra visitante es Sergio Ramos. El español apunta a ser titular, ¿será factor?

