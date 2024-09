Más agresiones por parte de aficionados del @ClubAmerica .



Estas imágenes son peores. Ya no es un tema de colores. No hay garantía de seguridad. #LigaMX



Si tiene la oportunidad de ir al estadio Ciudad de los Deportes en un partido de alto riesgo: NO VAYA, NO LO VAN A CUIDAR. pic.twitter.com/BupjeMvRF2