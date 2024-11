El América busca sellar el boleto a semifinales y lucirse frente a su afición contra Chivas

Las Águilas del América se encuentran a 90 minutos de instalarse —de nueva cuenta— en las semifinales de la Liga MX Femenil, luego de tomar una importante y amplia ventaja (4-1) ante el Guadalajara, en los cuartos de final.

Compromiso que, además de servir para aumentar la racha positiva del equipo de Ángel Villacampa sobre las tapatías, encendió ese potencial ofensivo que las volvió protagonistas en la temporada regular. Es su principal arma rumbo al campeonato.

Pese a la ventaja, el cuadro azulcrema saldrá hoy a la cancha con el objetivo de cerrar la eliminatoria y —de paso— aumentar la expectativa de la afición.

“Tenemos que mejorar. Estas Liguillas son muy tramposas, en cuanto a creer que tienes algo, pero no tienes nada. Hay cosas que debemos perfilar. Tenemos que conectar con la gente, y no sólo con los resultados, sino con el juego. Cuando una futbolista transmite, es difícil no engancharse a ella. Cada vez, estamos intentando que más camisetas amarillas haya en cualquier estadio”, mencionó el estratega español.

Es claro que la goleada en casa ha sido un golpe fuerte en la confianza del equipo rojiblanco, que esta tarde buscará un milagro.