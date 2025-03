Efraín Juárez revienta a Sergio Ramos por agresión sobre Pablo Bennevendo; “Se llame como se llame, tiene que ser un ejemplo”

Pumas sufrió su primera derrota con Efraín Juárez en el banquillo.

Luego de tres partidos consecutivos sin perder, desde que el director técnico mexicano tomó las riendas, los Universitarios cayeron (1-3) con el Monterrey.

Los Felinos no pudieron cortar la racha negativa de siete partidos sin poder vencer a los Rayados y se llevaron un fuerte descalabro en el estadio Olímpico Universitario.

Con bastante polémica por las decisiones arbitrales, Pumas dejó escapar los tres puntos en casa y la oportunidad de meterse en la lucha por los puestos del Play-In.

Dos goles anulados y una supuesta tarjeta roja perdonada a Sergio Ramos en los primeros minutos del partido provocaron la molestia de Efraín Juárez.

El exfutbolista no quedó nada satisfecho con la actuación del árbitro central, Ismael López, pero prefirió reservarse sus comentarios.

Sin embargo, el mundialista con la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 no se guardó nada contra Sergio Ramos y lo reventó en plena conferencia de prensa pospartido.

“Hay cosas que no van… el central de ellos le metió un codazo a un jugador mío que un día antes había dicho que era su ídolo y que sería un honor jugar contra él. Se llame como se llame tiene que venir y tiene que ser un ejemplo”, estalló.

Efraín Juárez ni siquiera se atrevió a mencionar el nombre de Sergio Ramos y criticó fuertemente que el silbante no se atreviera a expulsarlo en la primera parte.

“Lo del central no lo podemos permitir. Más allá de frustración, me molesta porque son cosas tristes. Tenía que estar afuera al minuto 20 y no al 90 para querer compensar”, sentenció.

El director técnico de Pumas mencionó que no está en sus manos pedir una sanción para Sergio Ramos por la agresión sobre Pablo Bennevendo, pero considera importante alzar la voz para “proteger a nuestro futbol mexicano”.

“Si eso lo hubiera hecho uno de nuestro país, seguramente estaría afuera al minuto 20. Yo sí defiendo a mi país y esas cosas no las puedo permitir, [sobre todo] de extranjeros”, manifestó

Efraín Juárez adelantó que se sentará a platicar con la directiva de Pumas acerca de la polémica acción de Sergio Ramos en el estadio Olímpico Universitario porque evidentemente “hay cosas que no gustan”.

“Como una institución tan grande que somos, seguramente nos comportaremos, entendiendo que a veces te dan y a veces te quitan, pero hoy me parece que hubo detallitos que fueron más allá”, añadió el entrenador de los Felinos tras la derrota.