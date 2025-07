Efraín Juárez no queda contento con el VAR en el debut de Pumas en Leagues Cup; considera que fueron afectados

Los Pumas empataron (1-1) con el Orlando City en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2025, sobre la cancha del Inter&Co Stadium.

Sin embargo, en la tanda de penaltis, se impusieron (4-3) y sumaron un punto extra en su presentación en el torneo de la Concacaf.

Con una extraordinaria exhibición de Adalberto Carrasquilla, el conjunto auriazul evitó la derrota y sumó sus primeras unidades para no rezagarse en la tabla de la Liga MX.

No obstante, el resultado no dejó del todo satisfecho al director técnico del Club Universidad Nacional, Efraín Juárez, porque consideró que su equipo hizo más para quedarse con la victoria.

Además, el entrenador mexicano se sintió afectado por tres decisiones de los integrantes de la cabina de revisión y no dudó en cuestionarlos en conferencia de prensa postpartido.

“En el primer tiempo, no sirve el VAR y era tarjeta roja. En el segundo tiempo, yo no veo el fuera de juego y también una [roja]… termina lesionado uno de mis jugadores. ¿Cómo que no influyó? ¿De qué me hablan?”, respondió al ser preguntado sobre si pensaba que el cuerpo arbitral no había sido factor para que los Pumas no ganaran.

Efraín Juárez aclaró que el silbante central, Adonai Escobedo, no terminó afectando a su equipo, ya que únicamente señaló a los miembros del VAR y señaló que “son circunstancias que tienen que mejorar en un profesional”.

“No tienen nada que ver con el árbitro, son circunstancias. Se hizo un buen arbitraje, pero yo creo que los de arriba, los que están sentaditos, sí tienen que saber lo que nos estamos jugando, pero es parte de, en algunas te dan y en algunas te quitan”, manifestó.

No obstante, el estratega universitario reconoció sentirse “muy ilusionado” con el funcionamiento de su equipo porque considera que van por el camino correcto y que podrán “seguir creciendo”.

“Cada vez tenemos la idea más clara. Sometemos al rival con la pelota, somos un equipo agresivo, que trata de jugar [bien] al futbol y que es profundo. Somos sólidos, bastante sólidos, defendemos bien… No se nos dan los tres puntos, pero esto es lo que pretendo de mi equipo”, aseguró.

Sobre la falta de contundencia, Efraín Juárez aceptó sentirse “muy tranquilo” porque lo más importante es generar “opciones de gol”, ya después se podrá mejorar en concretar la mayor cantidad de acciones de peligro.

“Nuestro trabajo es poner al equipo en el último tercio, claro que trabajaremos en la definición porque es importante, pero me gustó muchísimo el equipo; hay que tener la calma en el último tercio para terminar las jugadas, a veces se dará y a veces no, es parte del futbol. Estamos demostrando partido tras partido que esta va a ser la intención de estos Pumas”, afirmó.