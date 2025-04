Edson Álvarez reveló que pudo jugar en Cruz Azul; rechazó a los cementeros por ser 'muy fácil'

Edson Álvarez, uno de los más grandes orgullo del Club América estuvo cerca de no llegar a la institución azulcrema y en su lugar defender los colores de Cruz Azul.

El ahora jugador del West Ham de la Premier League, quien logró cosas importantes en su paso por la institución amarilla, compartió lo cerca que estuvo de sumarse a los cementeros en su infancia.

Lee también Sergio Canales revela el nombre de la estrella mexicana que lo sorprendió con su nivel; destacó su gran calidad

En conversación con Miguel Layún, el capitán de la Selección Mexicana narró sus primeras experiencias en el futbol, especialmente su etapa dentro de Cruz Azul, un equipo que lo quiso fichar de inmediato y que rechazó por ser muy fácil llegar allí.

"Yo escojo Cruz Azul al principio porque mi papá toda su vida le fue a Cruz Azul. Yo recuerdo que pasé de ser el que dejaron a un lado tres horas al ‘de dónde vienes, tú no eres un chavito de la calle, tú traes una formación’. Cambió de un segundo para otro. Les dije ‘sí, vengo de Pachuca’. Me dicen ‘no se diga más, quiero que me traigas tus papeles mañana, te vamos a registrar’. Para mí fue como ‘qué fácil", mencionó.

Lee también Miguel Herrera da su opinión sobre el Mundial de Clubes 2025; "No deberían buscar a otro que no sea León", dijo

Álvarez, quien se ha convertido en un referente del futbol mexicano, agregó que en esa decisión, tuvo que hablar con su padre y le pidió intentar ahora con América, club en el que lograría hacer una carrera.

"Mi papá ya se veía con la playera de Cruz Azul alentándome en La Noria. Pero yo decía ‘no puede ser tan fácil, tiene que costar más’. Al siguiente día despierto y tomo la decisión de no ir a Cruz Azul por el hecho de que se me había hecho muy fácil, dije ‘quiero algo más difícil’. Yo tenía 14 años. Le dije a mi papá ‘quiero otro reto, quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar. Quiero ir al América", finalizó.