Ebrima Tankura, la joven estrella del FC Barcelona que causa sensación en España

El FC Barcelona ha sido conocido mundialmente, además de por sus títulos, por su particular estilo de juego: un ADN que se implementa en los futbolistas culés desde pequeños en La Masía.

La cantera de mayor revuelo en el mundo ha nutrido al club durante varios años y ahora cuenta con un nuevo talento joven que se ha vuelto la sensación gracias a su enorme calidad y capacidad goleadora.

Se trata de Ebrima Tankura, un chico de 15 años de edad que, gracias a su velocidad, se ha ganado los reflectores en las divisiones inferiores, llegando incluso a ser convocado por la Selección de España.

Tankura, nacido en Gambia y con nacionalidad española, ha tenido en muy poco tiempo participación en diferentes torneos, lo que le ha permitido medirse ante rivales de distintas edades y brillar en todos, siendo comparado incluso con Lamine Yamal.

Con la camiseta de España, suma un total de 13 partidos en las divisiones Sub-15, Sub-16 y Sub-17, marcando seis goles en total. Destaca especialmente lo ocurrido en el clasificatorio europeo Sub-17, donde fue pieza clave en la victoria de España sobre Letonia.

