DT del Palmeiras manda "recadito" al América por su interés en Raphael Veiga: "Cuento con él"

Durante estos días, el América ha puesto en su lista de deseos a Rapahel Veiga, actual jugador del Palmeiras de Brasil, pero hasta este punto no han logrado cerrar el fichaje del futbolista carioca y hasta su director técnico ya le mandó un "recado" al cuadro azulcrema.

Recientemente, el club apodado como "El Puerco" derrotó 3-1 al Sao Paulo, donde el jugador que es deseo del cuadro de Coapa entró en la recta final del mismo.

La escasez de minutos para Veiga es un factor que inclina la balanza a su posible llegada al nido, pero después de este duelo, Abel Ferreira, técnico del Palmeiras, habló sobre el interés que existe por parte del equipo mexicano por su futbolista, recalcando que todo depende de él.

Lee también: Chicharito Hernández reaparece en redes para burlarse públicamente del penalti que falló con Chivas

"Nosotros también contábamos con Everton y Everton tomó otra decisión… Es algo que está más bajo la responsabilidad de la presidenta (Leila Pereira), de Barros y del propio Veiga", comentó.

Al ser cuestionado por la posible salida de su mediocampista, Ferreira reconoció que es un jugador querido por la afición y, que en su momento más alto, se convirtió en pieza clave de la institución. Sin embargo, dejó en el aire su continuidad.

"Mira, ¿cómo te lo voy a decir? Es difícil hablar de él ahora porque es nuestro jugador... Pero claro que cuento con Veiga, no hay forma de decir que no cuento con un jugador de esta dimensión. Es un ídolo del club. No sé qué es lo que va a pasar, pero si hiciste una pregunta, sí, yo cuento con Veiga", finalizó.