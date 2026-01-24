Donovan Carrillo brilla en Beijing; avanza a la final del Campeonato Cuatro Continentes

Al ritmo de “Hip Hip Chin Chin”, el mexicano Donovan Carrillo avanzó a la final del Campeonato Cuatro Continentes de patinaje artístico en Beijing, China.

Carrillo, abanderado de México para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, brilló en la ejecución de su programa corto varonil. Esto le valió una calificación de 74.00 puntos que le permitió apropiarse del catorceavo lugar de la clasificación general, además de asegurar su boleto a la final.

Para el patinador mexicano, este es el último ensayo de alto nivel antes de viajar a tierras italianas para escribir historia en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el Comité Olímpico Mexicano (COM) felicitó a Donovan Carrillo por su gran actuación en la competición: "Magnífica actuación en el programa corto del Campeonato Cuatro Continentes", destacó el COM.

La acción en el hielo del Campeonato Cuatro Continentes terminará este domingo, 25 de enero, para cederle paso a la justa olímpica que se celebrará en Italia del 6 al 22 de febrero.

No solo el patinaje artístico tendrá presencia tricolor, la delegación mexicana también estará conformada por los esquiadores Allan Corona, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola y Regina Martínez.

Cabe recordar que Donovan clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno después de conquistar el tercer lugar del Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo celebrado en septiembre del 2025 en Beijing, China, con 222.22 unidades.

