Donna Vekic vive un sueño desde que ganó la medalla olímpica en París

En agosto del 2024, Donna Vekic vivió el momento más importante de su carrera al jugar la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 en la rama femenil individual contra

Qinwen Zheng. Esa tarde, los dioses del Olimpo se inclinaron en favor de la tenista china y le entregaron marcadores de 6-2 y 6-3, pero como establece el espíritu olímpico, la croata se colgó la medalla de plata, un logro incomparable y por el cual cambió su vida para siempre.

Esta semana en el Yucatán Country Club, buscará quinto título en la WTA en el Mérida Open AKRON y el segundo en México, después de conquistar Monterrey en 2023. Vekic es una de las favoritas del

púbico por ser parte del privilegiado grupo de tenistas que integran el cuadro principal que están dentro del top 20 en el ranking mundial.

"Llegué hace unos días despues de un viaje largo de Dubai pero me siento bien, me encanta jugar acá en México, el público siempre es genial" respondió en conversación con EL UNIVERSAL Deportes.

Sin embargo, al hablar de los Juegos Olímpicos, aparece una sonrisa que abarca su rostro.

"Ya pasaron algunos meses de eso y desde entonces mi vida ha sido una locura. Ya habiendo ganado una medalla todo es más fácil, ahora me siento bien si no gano nada nunca más, tengo una medalla esperando en casa y me hace sentir como que todo el trabajo valió la pena".

Ante la baja de Anna Kalinskaya por lesión, Vekic recibió la excención de primera ronda. Finalmente, la oriunda de Osijek, la cuarta ciudad más grande de Croacia, se describe como "una luchadora dentro y fuera de a cancha" y confesó que además del deseo de entrar al top 10 de la WTA, sueña con algún día ganar Wimbledon, el Grand Slam donde firmó su mejor resultado con las semifinales del año pasado.