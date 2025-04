Dominik Mysterio se corona campeón intercontinental en WrestleMania

¡Agárrense los sombreros, porque Dominik Mysterio acaba de hacer historia en WrestleMania 41! En el Allegiant Stadium de Las Vegas, se convirtió en el nuevo Campeón Intercontinental de la WWE tras una batalla de cuatro esquinas plagada de intensidad.

Dominik, Penta Zero Miedo, Finn Bálor y el ahora excampeón Bron Breakker se dieron con todo, pero fue el hijo de Rey Mysterio quien se robó el show con una traición digna de cualquier villano de película.

El combate arrancó con Penta Zero Miedo entrando como estrella, luciendo una chamarra con la bandera mexicana que hizo rugir a la afición. Los gritos de “¡Zero Miedo!” retumbaron mientras el gladiador de Ecatepec volaba por encima de la tercera cuerda. Luego apareció Dominik provocando abucheos. Finn Bálor y Bron Breakker, el campeón defensor, completaron el cuarteto.

La lucha fue un caos glorioso. The Judgment Day, con Dominik y Bálor, se aliaron para aporrear a Breakker, pero Penta no se quedó atrás, lanzando patadas y vuelos. Sin embargo, el drama subió de nivel cuando Carlito, otro miembro de The Judgment Day, metió las narices. ¡Y luego cuando Dominik traicionó a Bálor con un 619 que casi dejó al Fin viendo estrellitas!.

La cereza del pastel llegó cuando Bálor estaba a punto de ganar, pero Dominik subió al esquinero y le cayó encima con una plancha que hizo temblar el ring. Tres palmadas después, ¡boom! Dominik se coronó como el cuarto luchador de ascendencia mexicana en ganar el título Intercontinental, siguiendo los pasos de Tito Santana, Eddie Guerrero y su padre, Rey Mysterio. ¡Y qué orgullo! Son el primer dúo padre-hijo en lograrlo en WrestleMania.