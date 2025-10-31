Dodgers vence a Toronto en dramático duelo y manda la Serie Mundial a un definitivo Juego 7

Dave Roberts lo desplazó dos lugares en el line up y las cosas le resultaron. Mookie Betts llegó al Juego 6 de la Serie Mundial apagado, con el ánimo por los suelos, pero despertó a la hora buena, cuando los Dodgers más lo necesitaban.

El plurifuncional pelotero pegó un sencillo al jardín izquierdo para remolcar a Shohei Ohtani y a Will Smith, quien antes había llevado al plato a Tommy Edman. Los Ángeles se impusieron (3-1) en Toronto y el Clásico de Otoño llegó a su límite: habrá juego 7.

El sueño de todo aficionado al beisbol, pero no el de la fanaticada de los Azulejos, que ya sueña terminar con 32 años de sequía. El emocionante y dramático juego en Rogers Centre fue para el vigente campeón, que se niega a dejar la corona.

George Springer, aún con molestias que lo tenían fuera, lideró el line up de los Blue Jays y mandó al plato a Adisson Barger, pero fue lo único que hicieron esta vez. Yoshinobu Yamamoto, con una labor de seis entradas, se apuntó otro triunfo en esta postemporada.

Sabedor que su futuro estaba en juego, Roberts llamó al montículo a Tyler Glasnow para suplir a Roki Sasaki y cerrar el encuentro en la novena. Sí, el mismo lanzador que se perfilaba para abrir el definitivo Juego 7.

Cinco lanzamientos le bastaron para bajar la cortina y mandar la Serie Mundial a un séptimo y definitivo juego en Toronto. Los Ángeles serán bicampeones o los Azulejos terminarán con un largo ayuno de más de tres décadas.

No hay mañana. Este desenlace llegó a su punto máximo y mañana se conocerá al campeón de las Grandes Ligas.

