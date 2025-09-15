Diablos Rojos: Trevor Bauer envía mensaje a los bicampeones de la LMB; "la Nación Escarlata está orgullosa"

Un viejo conocido de la afición escarlata se manifestó tras el bicampeonato de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El lanzador estadounidense, Trevor Bauer, escribió un mensaje para la organización con la que fue campeón en 2023 del circuito veraniego.

Bauer fue un fenómeno de popularidad en el estadio Alfredo Harp Helú. El serpentinero ganó 10 de sus 14 aperturas con la camisola escarlata, firmó una efectividad de 2.48 y fue una de las piezas clave para que el México se coronara en 2024, rompiendo una década de sequía para la organización.

“¡Vamos Diablos! ¡Campeones en temporadas consecutivas! Felicidades a mis amigos. La Nación Escarlata Escarlata está orgullosa”, escribió el pitcher en su cuenta de X.

Bauer de 34 años vive su segunda etapa en el beisbol de Japón con los DeNa Baystars de Yokohama de la Nipon Professional Baseball Organization (NPB). Su regreso a los Diablos ha sido muy pedido por la afición, pero mientras el serpentinero se mantenga con la novena nipona, no habrá tal.