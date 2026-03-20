Diablos Rojos Femenil y Sultanes arriban al Juego 3 de la Serie de la Reina 2026 con una victoria por bando, luego de dos encuentros de alto voltaje en el Walmart Park de Monterrey.

En el más reciente, la novena escarlata consiguió emparejar la serie al derrotar (3-1) a las turquesas, para evitar llegar al estadio Alfredo Harp Helú con una desventaja de dos juegos.

Las capitalinas mostraron poderío desde la primera entrada, con imparables de Janae Jefferson y Jazmyn Jackson, pero la gran labor de la pitcher regiomontana evitó una sorpresa tempranera para las locales.

Decididas a buscar el empate en la serie, la ofensiva diabla puso a arder el parque de Sultanes en el tercer capítulo. Leannelys Zayas se plantó en el home con dos compañeras en base, para enfrentarse a Payton Gottshall, quien no pudo contener el poderío de la cubana, que terminó volándose la barda para impulsar a Jefferson y Jackson.

La respuesta local llegó por un wild pitch de Carley Hoover, que propició la llegada al plato de Yanina Treviño en el quinto rollo. Pese a poner una línea en el marcador, la novena regiomontana no pudo otorgarle mayor dramatismo al Juego 2 y vio escapar la posibilidad de coronarse hoy por la noche, ya en la Ciudad de México.

Las capitalinas quieren hacer valer el cierre de temporada en casa y, con todo el impulso de su afición, buscan poner una mano cerca del cetro para lograr el ansiado bicampeonato, en la tercera campaña de la Liga.

Una victoria en tierras endiabladas significaría un gran paso para las regiomontanas, quienes no quieren quedarse en el camino... Otra vez.

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