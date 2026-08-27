Hay momentos, lugares y experiencias capaces de cambiar el rumbo de una vida.

Para Celia Pulido, ese punto de inflexión llegó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, una competencia que no sólo la llevó a la cima de la natación mexicana, sino que también renovó su confianza en un momento en el que las dudas sobre su futuro en el alto rendimiento comenzaban a aparecer.

La nadadora guanajuatense llegó a la justa regional con la ilusión de representar a México, pero terminó firmando una actuación histórica, al convertirse en la atleta nacional más ganadora en la historia de la competencia, con 11 preseas.

La confianza de la nadadora se reforzó y la anima a continuar. Foto: Especial

Santo Domingo fue mucho más que una competencia: fue el escenario donde Celia reafirmó que su lugar sigue estando entre las mejores nadadoras del continente.

“He tenido entrenamientos muy demandantes; ha sido una batalla constante. Dos meses antes de esta competencia pensé en el retiro, ya que esto, en lugar de darme alegrías, me afectaba emocionalmente. Fue un bache, pero afortunadamente fue pasajero. Hoy la recompensa ha sido mucho mayor. Trabajé durante años para conseguir este resultado y estoy muy feliz por haber alcanzado esta cantidad de medallas”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Pulido, quien representó a México en París 2024, también habló del sueño de competir en los Olímpicos de Los Ángeles 2028: “La meta final es 2028, pero tampoco me olvido de todo lo que hay antes. Pensar en el tiempo puede volverse abrumador, por eso trato de no enfocarme en ello. Sé que esa oportunidad llegará con el trabajo que realice día a día y no debo perder los pies sobre la tierra”, finalizó.

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