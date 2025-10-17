David Silva explica por qué al futbolista mexicano le cuesta trabajo jugar en la Premier League de Inglaterra

En 2005, Jared Borgetti se convirtió en el primer mexicano que jugó la Premier League de Inglaterra, cuando firmó con el Bolton Wanderers. Desde entonces, 11 tricolores han seguido sus pasos: Nery Castillo (Manchester City), Carlos Vela (Arsenal y West Bromwich), Giovani dos Santos (Tottenham), Guillermo Franco (West Ham), Carlos Salcido (Fulham), Pablo Barrera (West Ham), Javier Hernández (Manchester United y West Ham), Miguel Layún (Watford), Raúl Jiménez (Wolverhampton y Fulham), Edson Álvarez (West Ham) y Julián Araujo (Bournemouth).

En la temporada 2010-11 de la Premier League, la legión mexicana contaba con Vela, Dos Santos, Hernández, Salcido y Barrera, pero ahora se ha reducido el número, sólo Raúl Jiménez (Fulham) y Julián Araujo (Bournemouth) juegan en Inglaterra.

David Silva, quien jugara 10 años en la Liga inglesa con el Manchester City, considera que son pocos los jugadores mexicanos en la isla, pero recuerda que España vivía algo similar y se robó los reflectores hasta que tuvo una camada que consiguió ganarlo todo entre 2008 y 2012 (un Mundial y dos Eurocopas). “Antes pasaba con los españoles, cuando fui [a Inglaterra] habían ido muy pocos. A partir de que se fue valorando más al jugador español, todo mundo lo quería fichar. Nosotros tuvimos una generación muy buena en la selección y, a partir de ahí, pusieron más el punto de vista en los jugadores españoles; me imagino que con México sería algo parecido”, declaró.

El Chino también cree que el nivel de la Premier League es sumamente alto, por lo que podría ser otro factor para que no se tengan tantos representantes de México. Miguel Flores Pineda