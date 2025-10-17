Más Información

David Silva pone a España como una de las principales candidatas para ganar el Mundial 2026

David Silva pone a España como una de las principales candidatas para ganar el Mundial 2026

David Silva explica por qué al futbolista mexicano le cuesta trabajo jugar en la Premier League de Inglaterra

David Silva explica por qué al futbolista mexicano le cuesta trabajo jugar en la Premier League de Inglaterra

David Silva se rinde ante Hugo Sánchez y Rafa Márquez; reconoce su trayectoria

David Silva se rinde ante Hugo Sánchez y Rafa Márquez; reconoce su trayectoria

Víctor Dávila se encuentra comprometido con los objetivos de América

Víctor Dávila se encuentra comprometido con los objetivos de América

Víctor Dávila orgulloso por formar parte de la gran historia del Club América

Víctor Dávila orgulloso por formar parte de la gran historia del Club América

En 2005, Jared Borgetti se convirtió en el primer mexicano que jugó la Premier League de Inglaterra, cuando firmó con el Bolton Wanderers. Desde entonces, 11 tricolores han seguido sus pasos: Nery Castillo (Manchester City), Carlos Vela (Arsenal y West Bromwich), Giovani dos Santos (Tottenham), Guillermo Franco (West Ham), Carlos Salcido (Fulham), Pablo Barrera (West Ham), Javier Hernández (Manchester United y West Ham), Miguel Layún (Watford), Raúl Jiménez (Wolverhampton y Fulham), Edson Álvarez (West Ham) y Julián Araujo (Bournemouth).

En la temporada 2010-11 de la Premier League, la legión mexicana contaba con Vela, Dos Santos, Hernández, Salcido y Barrera, pero ahora se ha reducido el número, sólo Raúl Jiménez (Fulham) y Julián Araujo (Bournemouth) juegan en Inglaterra.

David Silva, quien jugara 10 años en la Liga inglesa con el Manchester City, considera que son pocos los jugadores mexicanos en la isla, pero recuerda que España vivía algo similar y se robó los reflectores hasta que tuvo una camada que consiguió ganarlo todo entre 2008 y 2012 (un Mundial y dos Eurocopas). “Antes pasaba con los españoles, cuando fui [a Inglaterra] habían ido muy pocos. A partir de que se fue valorando más al jugador español, todo mundo lo quería fichar. Nosotros tuvimos una generación muy buena en la selección y, a partir de ahí, pusieron más el punto de vista en los jugadores españoles; me imagino que con México sería algo parecido”, declaró.

El Chino también cree que el nivel de la Premier League es sumamente alto, por lo que podría ser otro factor para que no se tengan tantos representantes de México. Miguel Flores Pineda

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS