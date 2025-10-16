Más Información

Ricardo Cordero empata el récord del piloto más ganador de la Carrera Panamericana

Los tres jugadores de México que se acercan al Mundial 2026 tras la Fecha FIFA de octubre

Sebastián “Loco” Abreu se rinde ante la calidad de Gilberto Mora: “Es un jugador clase A”

MLB: Los Ángeles Dodgers vencen a Milwaukee y se ponen a un triunfo de otra Serie Mundial

Cristiano Ronaldo lidera la lista de los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025

y la Selección Mexicana ya hilan cuatro encuentros sin victoria. No ganan desde la Final de la Copa Oro 2025, cuando derrotaron (1-2) a Estados Unidos.

Desde entonces, ya suman tres empates y una derrota: Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Colombia (0-4) y Ecuador (1-1).

Sin embargo, el Vasco y sus futbolistas aseguran que han mejorado, que van por el camino correcto y que mostraron cosas interesantes en esta Fecha FIFA de octubre.

Pero sin duda, hay tres futbolistas que dieron un paso adelante en su intento por ganarse un lugar en la próxima Copa del Mundo 2026. Se trata de Erick Sánchez, Israel Reyes y Germán Berterame.

El Chiquito, mediocampista del América, fue de los mejores ante la Selección de Ecuador. El pequeño volante azulcrema desquicio a los defensores ecuatorianos, distribuyó juego, arrastró el esférico y pisó el área en varias ocasiones. Su picardía para provocar, pegar y jugar, son características que gustan a Javier Aguirre.

Americanista desde niño, el refuerzo estelar de las Águilas dice a este diario que su meta es ganar muchos títulos. Foto: Carlos Mejía | El Universal
Israel Reyes, que regresó a la lateral por derecha, tuvo una destacada actuación frente a Ecuador. La poca certeza que brinda Jorge Sánchez, la baja de juego de Julián Araujo y la lesión de Rodrigo Huescas, abrió el panorama para el zaguero del América, que además juega de central y de contención.

Sabe que la Concacaf es una cuenta pendiente. (08/04/2025) Foto: Carlos Mejía | EL Universal
Otro que sin duda demostró pasar por un buen momento, tanto en el choque como titular ante Ecuador, como frente a Colombia cuando ingresó de cambio, es Germán Berterame. El delantero naturalizado presume números que lo respaldan y ya se estrenó como goleador con la playera de la Selección Mexicana.

Germán Berterame festeja su gol contra Ecuador / Foto: Imago7
