David Faitelson tunde a Cuauhtémoc Blanco: "Yo no vivo de los impuestos que pagan los morelenses"

David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco se encuentran envueltos en una nueva polémica en redes sociales, luego de darse a conocer una entrevistas en la que el exjugador del América y ahora político habló sobre el golpe que le dio al periodista hace 21 años.

En una conversación con El Escorpión Dorado, el hoy gobernador de Morelos no dudó en compartir su opinión sobre el incidente con Faitelson en el Estadio Luis Pirata Fuente.

Asegurando que todo se dio por las críticas a su trabajo y que al final de cuentas David Faitelson se aprovechó de eso para seguir vigente en los medios de comunicación.

“Es la calentura. Me estaba chingue y chingue con José Ramón. Pero yo tan wey que me enganchaba con ellos. No le di bien porque tenía la reja, pero ese hijo de la chingada sigue viviendo de mí, sigue hablando de eso”, comentó en el vídeo.

Ante los comentarios de Cuauhtémoc Blanco, Faitelson respondió y mediante redes sociales atacó al político asegurando que por lo menos no vive de los impuestos de los habitantes de su estado.

"Sí, puede ser, pero al menos no vivo de los impuestos que pagan los morelenses…", compartió el comunicador.