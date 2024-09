David Faitelson sobre el fallecimiento de André Marín: No iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir

Si hay alguien dentro del medio que ha mostrado gran tristeza sobre el fallecimiento de André Marín, es David Faitelson, su compañero en dos etapas.

El hoy comentarista de TUDN ha lanzado varias muestras de afecto sobre André y su familia, tras el sensible fallecimiento; sin embargo, publicó un mensaje en X (antes Twitter) que causó polémica.

Faitelson reposteó una publicación donde aparecía una fuerte crítica de José Ramón Fernández, líder de ESPN, contra Televisa. El experimentado periodista aseguró que en su última etapa en medios de comunicación "se aprovecharon de de su enfermedad".

David no se quedó de brazos cruzados y lanzó un respuesta que parece contra su exjefe en ESPN y TV Azteca.

"Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín", inicia su mensaje.

"La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir", concluyó Faitelson.

