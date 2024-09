David Faitelson despide con emotivo discurso a su amigo André Marín

David Faitelson, compartió la mañana de este 16 de septiembre una triste noticia, el fallecimiento de André Marín.

Uno de los rostros más conocidos y polémicos de la televisión mexicana, que perdió la vida a los 52 años de edad, causando la tristeza de los seguidores, familiares y amigos.

Uno de ellos el mismo David, quien compartió durante su programa en TUDN, 'Faitelson sin Censura', palabras para su amigo con el que recorrió el mundo durante varios años.

Lee también Hobbit' Bermúdez manda mensaje a la afición desde el hospital: "Le voy a echar todas las ganas"

"No sé por dónde empezar, trato de entender lo que pasó, trago saliba, me tranquilizo y luego volteó a mi izquierda sobre el asiento 23F, ahí tirado sobre la ventanilla, un adolescente de 15 años llora, mientras las lágrimas ruedan por sus mejilas, voltea y me dice de pronto 'oye David y después de esto seguiremos siendo amigos'".

Faitelson, visiblemente afectado narró más vivencias con Marín, la gran mayoría de ellas cubriendo a la Selección Mexicana en TV Azteca bajo las órdenes de José Ramón Fernández.

"El vuelo a Monterrey me parece eterno, lo abrazo, 'tienes que ser fuerte' y mis pensamientos vuelven a viajar hacia el infinito tiempo. Le digo '¿Qué haces ahí, te vas a caer?', pero él no me hace caso mientras que desde lo alto de un árbol intenta grabar un entrenamiento de la selección".

Lee también Emilio Azcárraga Jean le dedica un mensaje de despedida a André Marín

En la parte final de su dedicatoria, reconoció la trayectoria de Marín como un extraordinario comunicador y mejor persona.

"No estoy con demasiado ánimo, he perdido esta madrugada a más que un profesional, que un reportero legendario, he perdido a un amigo entrañable, casi un hermano, con el que goce, sufrí, lloré, viví, aprendí y también crecí. Sí, André... tu papá no ha muerto... sigue y seguirás siempre con nosotros".

Descansa en paz, André Marín 🕊️



🔴 #FaitelsonSinCensura en vivo por TUDN pic.twitter.com/JYbvdP8kAj — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 17, 2024