David Faitelson se sincera sobre su llegada a Televisa; lanza un "recado" a Cristian Martinoli y Luis García

El periodista deportivo, David Faitelson, se sinceró sobre su "fichaje" en Televisa: sean TUDN o ESPN, todas las televisoras tienen intereses. No hay excepción.

“Todas las empresas tienen intereses. En TV Azteca teníamos dos equipos y había que conciliar con ellos. Lo mismo pasó en FOX, ESPN y seguramente, pasará en Televisa”, platicó para los micrófonos del portal Mediotiempo.

Asimismo, aprovechó para lanzarle un dardo a Cristian Martinoli y Luis García. En sus palabras, estos últimos días los ha notado "más nerviosos". Y es que la llegada David Faitelson y André Marín a Televisa será el arma para darle lucha al rating de Azteca Deportes.

"Los he notado un poquito nerviosos en los últimos días. No sé, no sé si tendrán algún problema, pero los noto cada día más nerviosos", sentenció.

¿Cuándo será el debut de David Faitelson en Televisa?

Este sábado, 11 de noviembre, David Faitelson y André Marín harán su debut durante la transmisión del partido entre Pumas y Chivas, correspondiente al Apertura 2023. Asimismo, estarán presentes en el duelo entre Tigres y América.