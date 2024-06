David Faitelson revienta a Jaime Lozano por no tener carácter para banquear a Guillermo Ochoa El periodista deportivo no dudó en criticar fuertemente al director técnico de la Selección Mexicana por no atreverse a convertir en suplente el histórico portero y cuestionó si le tiene miedo

David Faitelson tundió a Jaime Lozano por no tener personalidad para banquear a Guillermo Ochoa / FOTO: Captura e Imago7