David Faitelson reacciona a derrota del Canelo Álvarez: "Fue dominado por Crawford"

Antes del grito de la Independencia, la afición pegó un grito al cielo tras la derrota del Canelo Álvarez frente a Terence Crawford este sábado 13 de septiembre por decisión unánime. Esta noticia desató varias críticas en contra del tapatío, siendo una de ellas la de David Faitelson.

Faitelson ha tenido comentarios muy ácidos hacia Álvarez en los últimos meses, luego de haber sido supuestamente vetado de los combates del pugilista, por lo que se convirtió en un gran crítico del tapatío.

Tras su derrota frente Crawford, el comentarista de TUDN no desaprovechó su oportunidad para expresar su opinión sobre este combate.

Lee también: Saúl Álvarez pierde con Terence Crawford: ¿Qué sigue para el Canelo?

"Ninguna pelea cerrada: El Canelo fue dominado por Crawford", escribió el polémico analista en su cuenta de X, antes Twitter.

Ninguna pelea cerrada: “El Canelo” fue dominado por Crawford..: — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 14, 2025

A la crítica de Faitelson también se le sumó la de Fernando Schwartz, quien hizo énfasis en que el verdadero nivel de Álvarez salió a flote en este combate ante el estadounidense.

"Ven cuando tiene enfrente a un boxeador de verdad. Enorme Crawford. 13 de septiembre se acabó la carrera construida de Canelo", sentenció el comunicador.

Ven cuando tiene enfrente a un boxeador de verdad. ENORME CRAWFORD. 13 de septiembre se acabó la carrera construida de Canelo — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) September 14, 2025

José Ramón Fernández fue otra de las figuras de la prensa deportiva en emitir su opinión tras lo ocurrido en la pelea del Canelo vs Crawford. La crítica del legendario comunicador fue un poco más ligera comparada con la de los otros dos periodistas.

"El norteamericano, campeón de sus divisiones, mostró un buen boxeo: se vio ágil y conectaba buenos golpes. Al Canelo le faltó punch y más velocidad", apuntó.