David Faitelson pide calma tras la victoria de México; "No ha vuelto el gigante ni nada de eso"

Esta noche la Selección Mexicana ganó y clasificó a la final de la Nations League de CONCACAF tras superar a Canadá (2-0) gracias a un doblete de Raúl Jiménez, quien llegó a 37 goles con la camiseta tricolor. Ahora, el conjunto dirigido por Javier Aguirre deberá enfrentar a Panamá en la final. Sin embargo, para David Faitelson no es motivo suficiente para alegrarse en exceso.

En análisis para el programa Línea de 4 de Televisa, el conductor señaló que Raúl Jiménez fue la figura del partido, pero que hubo momentos del partido donde México la pasó mal.

"Me quedo con Raúl Jiménez. El atrevimiento de tener a los dos Jiménez en la cancha, se tardó un poco Javier Aguirre en entender que Jiménez podía jugar en otro sector del campo, que podía hacer otro tipo de labores. Lo tenía en el Fulham donde el entrenador portugués utiliza en esa zona del campo a Raúl. Hoy ha estado fantástico, ha sido el diferencial, México se defendió bien pero también sufrió demasiado sin el balón." declaró Faitelson.

"No tuvo la paciencia ni la capacidad para tocar más la pelota, así que yo creo que es un buen triunfo pero con sus reservas, tampoco ha sido una noche para de pronto echar fuegos pirotécnicos, no ha vuelto el gigante ni nada de eso, no empecemos a tejer fino o a inflar como le gusta al señor Vaca" concluyó, dejando una indirecta para su compañero de transmisión.

