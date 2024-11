David Faitelson pide a la Concacaf quitarle a Honduras la victoria sobre México

David Faitelson no se guardó nada y en plena transmisión de un programa de Televisa (TUDN), el periodista declaró que la Concacaf debería quitarle la victoria a Honduras, luego de la agresión que sufrió el entrenador mexicano Javier Aguirre en el Estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula.

"Yo con todo respeto, digo, no lo van a hacer en la Concacaf, y está mal que yo lo pida, pero yo, si fuese la Concacaf, no solamente vetaría el estadio (Morazán), también le quitaría el triunfo a Honduras".

El ex de TV Azteca y la cadena ESPN explotó por el actuar de la afición catracha, que al término del encuentro donde la H venció 2-0 al Tricolor le arrojó una lata al 'Vasco', misma que le causó una herida en la cabeza al técnico nacido en la Ciudad de México.

"Impactado por la forma en la cual agreden a Javier Aguirre. No me parece justo, no me parece correcto, no era necesario de ninguna manera. Honduras ganó bien en el campo de juego, se lleva una buena victoria para el partido de vuelta, pero es increíble cómo en este tipo de situaciones la Concacaf ni siquiera cuida la seguridad en un estadio de futbol. ¿Cómo te permiten entrar con una cerveza, con una lata que puede ser un proyectil?, que finalmente se convirtió en eso, en un proyectil", expuso el también conductor en la mesa de debate de la televisora de Chapultepec.

Tras esta situación en la cancha, Aguirre no se enganchó en su conferencia de prensa y prefirió hablar del resultado, mismo que condiciona la participación del seleccionad mexicano en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Tricolor ahora deberá revertir ese 2-0 en Toluca, el próximo martes, para entonces aspirar a aparecer en las semifinales de este torneo de la región.

¿Cuándo y dónde ver la vuelta entre México y Honduras?

Te compartimos los datos para que no te pierdas el partido de los cuartos de final de vuelta entre la Selección Mexicana y la hondureña: