David Faitelson explota por la decisión “improvisada” de mantener a Jaime Lozano en Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomó la decisión de mantener a Jaime Lozano al frente de la Selección Mexicana tras la obtención de la Copa Oro 2023 ante Panamá.

El director técnico que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se ganó la confianza de la cúpula federativa y será el encargado de guiar a la escuadra tricolor a la próxima Copa del Mundo.

La determinación generó opiniones divididas, ya que cierto sector de la prensa deportiva considera que el Jimmy todavía no tiene la experiencia suficiente para asumir un reto tan grande, mientras que la otra parte aplaude la continuidad por su conocimiento sobre el grupo.

David Faitelson, fiel a su estilo directo y polémico, no dudó en criticar fuertemente que la FMF no eligiera a otro estratega porque Lozano aún no cuenta con un amplio palmarés.

“Me parece una decisión improvisada, pequeña, de un futbol pequeño. [Es] un entrenador que su máximo logro es ganar la miserable Copa Oro y ya le estamos poniendo un altar”.

El periodista deportivo sentenció que su máxima conquista la consiguió porque compitió con una selección de límite de edad y cuestionó su paso por Querétaro y Necaxa.