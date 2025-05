David Faitelson explota contra Cruz Azul tras eliminación contra América; "Nadie les robó esta vez"

El Cruz Azul volvió a hacer realidad su peor pesadilla. Fueron eliminados una vez más por el América en una serie donde eran favoritos por tener la ventaja en el marcador global y en medio de una temporada donde fueron nombrados como el mejor equipo del año. Los Celestes tenían una racha de 19 partidos sin perder; sin embargo... América les volvió a arruinar la fiesta.

En sus redes sociales, Faitelson compartió un video de su editorial en Faitelson Sin Censura donde arremete contra la actuación de la Máquina en la semifinal de vuelta contra el América.

"En Cruz Azul y en los cruzazulinos no hay una capacidad de autocrítica…Anoche perdieron porqué salieron a no perder…" escribió Faitelson.

Faitelson empezó su editorial criticando a quienes creen que la Máquina fue perjudicada por el arbitraje.

"Puedo entender algunas cosas, pero no me gusta que no exista una pizca de autocrítica en el futbol. Y parece que lo más fácil hoy en día es echarle la culpa al arbitraje o al VAR, así como antes se insinuó, yo mismo insinué que en la batalla entre América y Cruz Azul existieron cosas poco claras con el arbitraje, dije en la final de mayo del año pasado que el título del América quedaba manchado bajo el penalti que marcó Marco Antonio Ortiz, esta vez créanme, no hay justificación que valga" aseguró.

"Con su planteamiento y actitud en la cancha, Cruz Azul le dio un mazazo a lo que parecía ser su gran temporada. Al final ha pasado el que salió a buscar el triunfo y no el que vino a especular y defender la ventaja mínima que tuvo en el juego de ida. No puedo entender cómo Cruz Azul fue capaz de plantear un partido de esa forma. No me entra en la cabeza. Fui testigo de parajes extraordinarios que Vicente Sánchez tomó por accidente y alabamos cada paso de una gran racha de 19 partidos sin derrota, pero no se vale lo que Cruz Azul comenzó a hacer en esta Liguilla" agregó Faitelson en su comienzo a la crítica hacia el entrenador uruguayo.

"(...) No se puede salir a jugar con tal reserva, con tal precaución, miedo o como quieran llamarle. El jueves me atreví a decir que Cruz Azul le había perdido el miedo a jugarle al América, que habían desaparecido los fantasmas y maldiciones, pero ahora entiendo por qué Cruz Azul ha retenido la renovación de Vicente Sánchez. Un equipo que se jacta de ser un equipo grande, no puede salir a jugar como lo hizo el domingo por la noche este equipo. Nadie le robó a Cruz Azul nada esta vez, Cruz Azul se robó a si mismo" concluyó el conductor.

