David Faitelson defiende a Guillermo Ochoa por inactividad con Selección Mexicana; “Hemos sido duros con él, no lo valoramos”

La Selección Mexicana finalizó la Fase de Grupos de la Copa Oro 2025 como líder del Grupo A, con siete puntos.

Luego de dos victorias (República Dominicana y Surinam) y un empate (Costa Rica), el Tricolor avanzó a los cuartos de final.

A pesar de que Los Ticos también finalizaron con la misma cantidad de unidades, México se quedó con el primer lugar de la tabla por la diferencia de goles (+3).

De esta manera, la escuadra de Javier Aguirre evitó enfrentarse a Estados Unidos en la siguiente ronda y se medirá al segundo mejor ubicado del Grupo D: Arabia Saudita.

La Selección Mexicana del Vasco volvió a ser cuestionada por el funcionamiento que presentó a lo largo de los 90 minutos ante Costa Rica.

¿Cómo defendió David Faitelson a Guillermo Ochoa?

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención durante el empate (0-0) entre el Tricolor y Los Ticos fue el que realizó David Faitelson para defender a Guillermo Ochoa.

El periodista deportivo de TUDN, que se encontraba en el Allegiant Stadium de Las Vegas, compartió una fotografía del portero mexicano mientras calentaba y cuestionó a las personas que menosprecian su trayectoria.

“Ha jugado 5 mundiales, figura del América y uno de los pocos futbolistas mexicanos que tomaron riesgos y dejaron su zona de confort para tratar de trascender en otro nivel del juego… ¿Soy yo o, a veces no le damos a Guillermo Ochoa el valor que merece?”, preguntó David Faitelson a sus seguidores en las redes sociales.

Ha jugado 5 mundiales, figura del América y uno de los pocos futbolistas mexicanos que tomaron riesgos y dejaron su “zona de confort” para tratar de trascender en otro nivel del juego…

¿Soy yo o, a veces no le damos a Guillermo Ochoa el valor que merece? pic.twitter.com/QnEXFcvj0z — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 23, 2025

Como es habitual, las palabras del integrante de Televisa causaron opiniones dividas en su cuenta oficial de X y su propio compañero, Marc Crosas, le recordó que él tampoco ha apreciado la carrera del canterano del América.

El exmiembro de TV Azteca y de ESPN decidió no quedarse callado y le respondió a al analista de TUDN con otro cuestionamiento.

“Veo a Guillermo Ochoa trabajar sabiéndose tercer portero sin ampararse en su trayectoria y jerarquía y nada más. Me pregunto, insisto, si a veces no hemos (he) sido demasiado duros con él…”, señaló David Faitelson.