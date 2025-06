Javier Aguirre vs Miguel Herrera; fuego amigo en el México vs Costa Rica de la Copa Oro

En abril, cuando Javier Aguirre y Miguel Herrera supieron que cerrarían su fase de grupos en la Copa Oro enfrentándose, ambos imaginaron precisamente este escenario: un duelo final en busca del liderato de su sector.

Esta noche en el Allegiant Stadium de Las Vegas, México y Costa Rica, ya clasificados a la ronda de cuartos de final, buscarán el triunfo que los mantenga en la cima del Grupo A; ambos llegan con seis unidades.

Para el Piojo Herrera, un viejo conocido del futbol mexicano, el compromiso de esta noche será especial, pero quiere doblegar a su amigo y compatriota Javier Aguirre.

“Con el Vasco han sido pocos [los enfrentamientos], él ha dirigido casi siempre fuera del país; hoy se da una oportunidad, lo respeto mucho, tengo una gran relación, los dos nos vamos a brindar de la mejor forma”, declaró Miguel.

Comparten el apellido Aguirre y se dicen “primos” como muestra de afecto; sin embargo, esta noche durante 90 minutos la amistad se ocultará, porque hay un liderato en disputa. “Ya nos enfrentamos en clubes. Le tengo un gran aprecio y va a ser un emotivo reencuentro con Miguel, hace mucho no lo veo. Lo saludaré con cariño y el respeto que le tengo. Miguel nos dio enormes alegrías en 2014 y al ser mexicano conoce nuestra idea de forma de vida, nuestra idiosincrasia”, declaró por su parte el Vasco.

Miguel Herrera (Costa Rica) y Javier Aguirre (Japón y Egipto) son de los contados técnicos mexicanos que han salido del país para buscar oportunidades en otras selecciones o clubes. Para el Vasco es lo ideal, ante la falta de oportunidades.

“Son circunstancias diversas las que se sufren o nos tocan. Yo no encontraba sitio, me fui a España y después de Pachuca y las selecciones me buscaron. Los mexicanos están capacitados, pero cada vez hay menos; Europa o Centroamérica son buenas opciones para salir”, concluyó Aguirre.