La Selección Mexicana se encuentra en territorio estadounidense para encarar dos partidos amistosos durante la penúltima Fecha FIFA del 2023.

Su primer enfrentamiento será contra Ghana en el Bank of America Stadium de Charlotte y el segundo ante Alemania en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Cabe recordar que El Tricolor viene de empatar con Australia (2-2) y Uzbekistán (3-3) en lo que significaron los dos primeros compromisos oficiales de Jaime Lozano como seleccionador nacional.

David Faitelson no dudó en criticar fuertemente a la selección por no formar parte del máximo nivel de competencia.

“La selección mexicana busca a la propia selección mexicana. Hace tiempo que no la encuentra, que está extraviada y privada del futbol competitivo que alguna vez llegó a tener. Ghana no será fácil, pero, me sigue preocupando más México…”.

Ghana no será fácil, pero, me sigue preocupando más México… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 14, 2023

A través de sus redes sociales, el periodista deportivo sentenció que el elegido como centrodelantero de la Selección Mexicana poco puede hacer si no existe volumen en la ofensiva.

“Estamos distraídos y ocupados en qué delantero pondrá esta noche Jaime Lozano, cuando la realidad es que, sin futbol, sin generación de juego, Santi, Henry o Raúl Jiménez, son lo mismo…”.

Estamos distraídos y ocupados en qué delantero pondrá esta noche Jaime Lozano, cuando la realidad es que, sin futbol, sin generación de juego, Santi, Henry o Raúl Jiménez, son lo mismo… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 14, 2023