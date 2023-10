David Faitelson sobre su llegada a Televisa: “Logré zafarme de lo cab… que es José Ramón Fernández”

Desde hace unas semanas a David Faitelson se le ha relacionado con Televisa y aunque todavía no hay un anuncio oficial, prácticamente es cuestión de días para que esto suceda.

Aunque David Faitelson ya se ha mostrado más abierto de este tema y en la entrevista en La Cotorrisa habló respecto a su llegada como miembro de TUDN.

“En esta etapa de mi vida pude por fin separarme de la sombra de José Ramón. Voy a tratar de no trabajar bajo su hostigamiento, logre zafarme de lo cabrón que es José Ramón”, dijo el polémico periodista.

Los standuperos Slobotzky y Ricardo Pérez entrevistaron a David Faitelson, ambos lo felicitaron por esta decisión.

“Todos los cambios son complicados en la vida, yo voy a afrontar este con el riesgo de que no me salga bien o con el riesgo de que me salga bien”, reconoció el exmiembro de ESPN.

Desde la perspectiva del periodista “uno no puede quedarse en una zona de confort”, David explicó que este cambio sí tiene un significado especial en su carrera por lo que es llegar a Televisa.

“Me costó cambiarme mucho de Azteca a ESPN, hoy me cambio a una empresa que yo he atacado, sistemáticamente por la escuela”, indicó.

Tanto Slobotzky y Ricardo Pérez le recordaron a Faitelson la ocasión que dijo que nunca trabajaría en Televisa y David bromeó al respecto.

“Uno cada dice cada estupidez, lo de Televisa es una broma”, comentó David.

