David Faitelson coincide con Lionel Messi y asegura que "no hay comparación" entre Argentina y México

En las últimas horas trascendieron las declaraciones del astro argentino Lionel Messi sobre el público y la Selección Mexicana, en particular por la "rivalidad" que se ha acentuado en los últimos años.

En dicha entrevista, el ganador de ocho Balones de Oro y de la Copa del Mundo en Qatar 2022, reconoció que no tiene idea de cuándo empezó el "odio" del público mexicano hacia él y aseguró que no debería haber rivalidad entre Argentina y México.

Ante esas declaraciones, David Faitelson coincidió con el jugador del Inter Miami.

"Messi tiene razón. No hay comparación entre Argentina y México. Juegan en 'galaxias' diferentes del juego..." publicó en redes sociales.

Messi tiene razón. No hay comparación entre Argentina y México. Juegan en “galaxias” diferentes del juego… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 18, 2025

¿QUÉ DIJO LIONEL MESSI DE MÉXICO?

“En realidad, no sé qué pasó con los mexicanos, de cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca. Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie” declaró en Simplemente Futbol.

“Creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe comparación entre Argentina y México. No sé de dónde nació eso. Fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente. Estaba brava la gente. Fue el único partido que había más mexicanos que argentinos" agregó.

