Daniel López 'El Satánico' recuerda con nostalgia a la generación dorada de la lucha libre

Con la etiqueta de leyenda, Daniel López, El Satánico, puede presumir que —tras más de 50 años sobre el cuadrilátero— no sólo fue testigo del desfile de personajes históricos de la lucha libre, sino que también tuvo el privilegio de enfrentarlos.

Cada combate y nombre inscrito en su trayectoria engrandecen el legado y lo confirman como parte de aquella generación dorada que marcó época. Hoy, con gratitud, reconoce que recorrer ese camino rodeado de ídolos y rivales fue un honor.

“Es una satisfacción muy grande. Me enfrenté a la generación dorada. Eran monstruos de la lucha libre y, la verdad, los veía en el ring como gigantes. Les tenía mucha admiración. Me enfrenté a El Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, Mil Máscaras, Canek y al francés André el Gigante”, expresó.

Este último es uno de los que más recuerda, por la gran expectativa que generó y por compartir escenario con otro histórico, como Sangre Chicana.

“Era la prueba de fuego. Les comento a mis alumnos sobre ese combate tan especial junto a Sangre Chicana, contra André el Gigante, de más de dos metros de estatura. Era el momento del morbo. Su pierna equivalía a mi pecho. Nos entregamos y me lastimó una costilla; un fenómeno en un lleno tremendo”, añadió.

Historia de una leyenda.

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