"Cuando ganamos, somos LamborJimmy, cuando perdemos, quitan al DT", aseguran en la Selección Mexicana

Lo que venga de fuera. Lo que diga la prensa o los aficionados, no entra en la coraza de la Selección Mexicana.

Henry Martín sabe que, si el equipo gana, “somos el LamborJimmy”, y si se pierde, “hay que buscar técnico”.

Así que lo que digan de fuera, poco afecta a lo que sucede adentro: “Sabemos cómo está la situación externa. Ganamos el primer partido y todos eran halagos, súbanse al LamborJimmy y, pierdes, hay que buscar técnico, sabemos cómo es la prensa, como es la afición, y está bien”.

Lee también Henry Martín exige un alto a la violencia en los partidos de la Selección Mexicana

El delantero del América lo vivió en carne propia: “Contra Haití en el primer tiempo fallé y cuando salí al medio tiempo me gritaron de todo, y después entras y al primer minuto anotas gol y todos aaah. Sabemos como es esto. Todos nos vemos afectados y te motivas si las cosas salen bien. Hay que tener paciencia y respeto al trabajo del Jimmy, porque es un cambio drástico en el grupo y nosotros lo percibimos, se nota, aunque ustedes quizá no lo noten tanto”.

Por experiencia propia, el atacante sabe lo que es recibir críticas a raudales: “No me enfoco en lo que dicen de afuera, he vivido tanto que una rayita más al tigre no pasa nada. No me va a ayudar en mi trabajo pensar en eso, lo que me va a ayudar es trabajar en la cancha. Esto es futbol, un juego puedes empezar ganando o perdiendo y lo que importa es lo que hagas hasta el final... Hasta el último minuto”.

La duda en que el equipo mexicano no sea fuerte mentalmente, es alta: “Se ha mencionado mucho el tema de que nos afecta lo externo y nosotros ni lo tocamos en el grupo, no tocamos lo que grita la afición, lo que dice la prensa, nos enfocamos en jugar y divertimos, es algo que amamos y que nos gusta hacer, queremos que las cosas salgan bien, como todos quieren que las cosas salgan, a veces sí salen y a veces no”.