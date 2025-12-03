Más Información

Cruz Azul vs Tigres EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Cruz Azul vs Tigres EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Tom Brady, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky se unen al sorteo del Mundial 2026 en Washington

Tom Brady, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky se unen al sorteo del Mundial 2026 en Washington

Cruz Azul vs Tigres: Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de la Liga MX, HOY, miércoles 3 de diciembre

Cruz Azul vs Tigres: Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de la Liga MX, HOY, miércoles 3 de diciembre

Gilberto Mora, entre los 100 mejores jugadores del mundo rumbo a la Copa del Mundo

Gilberto Mora, entre los 100 mejores jugadores del mundo rumbo a la Copa del Mundo

Cowboys y Chiefs protagonizaron el partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL

Cowboys y Chiefs protagonizaron el partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL

El Estadio Olímpico Universitario se viste de gala para recibir el primer capítulo de una serie que promete emociones fuertes.

Cruz Azul llega con la moral en alto tras eliminar a Chivas en una eliminatoria dramática, donde la solidez defensiva y la paciencia fueron claves. Tigres, por su parte, arriba con la etiqueta de equipo resiliente, después de protagonizar una remontada ante Xolos.

Lee también

La Máquina apuesta por el orden y la transición rápida, con Gabriel Fernández como referencia ofensiva y Charly Rodríguez como cerebro en el medio campo. Del otro lado, Tigres presume una artillería de lujo encabezada por André-Pierre Gignac, Juan Brunetta y Ángel Correa.

Más allá del boleto a la gran final, esta serie representa un choque de jerarquías en la Liga MX. Cruz Azul busca consolidar su proyecto y volver a la cima tras cuatro torneos sin título local, mientras Tigres quiere demostrar que sigue siendo el equipo más dominante en liguillas.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

COMIENZA EL PARTIDO

Los 11 de Tigres

Los 11 de Cruz Azul

Sonidero Pancho pone el ambiente en los altedores del estadio CU

Aficionados de Cruz Azul no quieren que se vaya Ángel Sepúlveda

Cruz Azul y Tigres saltan al terreno de juego a reconocer la cancha

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS