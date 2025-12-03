Cruz Azul vs Tigres EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Más Información
Cruz Azul vs Tigres: Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de la Liga MX, HOY, miércoles 3 de diciembre
El Estadio Olímpico Universitario se viste de gala para recibir el primer capítulo de una serie que promete emociones fuertes.
Cruz Azul llega con la moral en alto tras eliminar a Chivas en una eliminatoria dramática, donde la solidez defensiva y la paciencia fueron claves. Tigres, por su parte, arriba con la etiqueta de equipo resiliente, después de protagonizar una remontada ante Xolos.
La Máquina apuesta por el orden y la transición rápida, con Gabriel Fernández como referencia ofensiva y Charly Rodríguez como cerebro en el medio campo. Del otro lado, Tigres presume una artillería de lujo encabezada por André-Pierre Gignac, Juan Brunetta y Ángel Correa.
Más allá del boleto a la gran final, esta serie representa un choque de jerarquías en la Liga MX. Cruz Azul busca consolidar su proyecto y volver a la cima tras cuatro torneos sin título local, mientras Tigres quiere demostrar que sigue siendo el equipo más dominante en liguillas.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
COMIENZA EL PARTIDO
Los 11 de Tigres
Los 11 de Cruz Azul
Sonidero Pancho pone el ambiente en los altedores del estadio CU
Aficionados de Cruz Azul no quieren que se vaya Ángel Sepúlveda
Cruz Azul y Tigres saltan al terreno de juego a reconocer la cancha
