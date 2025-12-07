Más Información
Cruz Azul queda eliminado del Apertura 2025, pero se lleva los mejores MEMES; así "castigaron" a los celestes
Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo
Resultado: Tigres se enfrentará a Toluca en la Gran Final del Apertura 2025; rompe con la ilusión de Cruz Azul
Sergio Ramos confirma que no seguirá en el futbol mexicano, tras eliminación del Monterrey ante el Toluca
Cruz Azul necesitaba de una victoria para convertirse en finalista del Apertura 2025. Y aunque el estratega de la Máquina, Nicolás Larcamón, advirtió que apagaría “El Volcán”, Tigres terminó por romper con el sueño de la décima estrella celeste.
Pese a que un autogol de Juan José Purata le dio el empate a los cementeros en los últimos minutos de juego, no fue suficiente para rescatarlos. Así terminó su camino en el torneo, donde la corona se disputará entre Toluca y Tigres.
La eliminación provocó molestia en la afición celeste, más aún porque el resultado pudo haber sido distinto: Nahuel Guzmán atajó el tiro que el “Toro” Fernández quiso definir desde los once pasos. Y selló el destino del partido.
Mientras que, en contraste, los aficionados de la escuadra regiomontana celebraron el pase a la Gran Final del Apertura 2025.
Lee también Tigres se enfrentará a Toluca en la Gran Final del Apertura 2025; rompe con la ilusión de Cruz Azul
Así se dio la respuesta en redes sociales, después de que Cruz Azul quedara eliminado del Apertura 2025
Noticias según tus intereses
[Publicidad]