Cruz Azul queda eliminado del Apertura 2025, pero se lleva los mejores MEMES; así "castigaron" a los celestes

Cruz Azul necesitaba de una victoria para convertirse en finalista del Apertura 2025. Y aunque el estratega de la Máquina, Nicolás Larcamón, advirtió que apagaría “El Volcán”, Tigres terminó por romper con el sueño de la décima estrella celeste.

Pese a que un autogol de Juan José Purata le dio el empate a los cementeros en los últimos minutos de juego, no fue suficiente para rescatarlos. Así terminó su camino en el torneo, donde la corona se disputará entre Toluca y Tigres.

La eliminación provocó molestia en la afición celeste, más aún porque el resultado pudo haber sido distinto: Nahuel Guzmán atajó el tiro que el “Toro” Fernández quiso definir desde los once pasos. Y selló el destino del partido.

Mientras que, en contraste, los aficionados de la escuadra regiomontana celebraron el pase a la Gran Final del Apertura 2025.

Así se dio la respuesta en redes sociales, después de que Cruz Azul quedara eliminado del Apertura 2025

Mis esperanzas para la Intercontinental después de ver la liguilla del gran Larcamón

pic.twitter.com/wmqySK3gMF — Chaveísmo (@iam_Sloper) December 7, 2025

Los jugadores después del partido viajando 84 horas juntos rumbo a Qatar



pic.twitter.com/vOijCkcYfS — Pasion Celeste (@MakinaAzulMx) December 7, 2025

El autogol es circunstancial, como lo fue el penal fallado del Chicharo en cuartos.

La realidad es que Larcamón es cagada y aún falta la verguiza que nos va a acomodar el Flamengo la próxima semana

pic.twitter.com/vNczbu1boN — Chaveísmo (@iam_Sloper) December 7, 2025

El gran Larcamón en las liguillas: pic.twitter.com/thGdK7qfbk — Martinalgui (@MartinoliCuri) December 7, 2025

¿Y tú odias al Cruz Azul?



Literalmente yo cuando Juan Brunetta metió gol.pic.twitter.com/tNvz4paRV2 — Goyito (@ElG0yit0) December 7, 2025

Si Toluca gana empatará a las Chivas.



Si Tigres gana empatará al Cruz Azul.



Las risas no van a faltar el siguiente domingo. pic.twitter.com/u4YLJE7vdy — Andre 🎄 (@_AndreCA7) December 7, 2025