Cruz Azul por una exhibición 'decente' ante su afición

Después de la pobre exhibición en su presentación contra el Atlas el fin de semana pasado, a Cruz Azul no le queda más que ganar en su presentación en su casa, ante su gente.

En un partido que será contra el Diablo del Toluca.

En el cuadro cementero la incertidumbre sigue reinando, ya que la plantilla no está completa, dado que falta un delantero, porque no se sabe si Christian Tabó seguirá o no en el equipo, si Juan Escobar podrá regresar a la titularidad después de varias semanas de lesión, o si llegarán los papeles para que el zaguero colombiano Willer Ditta pueda ser registrado y jugar el encuentro.

A todo esto se enfrenta el cuadro dirigido por Ricardo Ferretti, que no la tendrá nada fácil frente a los toluqueños.

Los Diablos también están apurados por ganar, ya que en su primer juego no pasaron de empatar sin goles con los Rayos del Necaxa.

Toluca lleva dos victorias consecutivas sobre los cementeros, una en el Nemesio Díez y otra en el Estadio Azteca. Cruz Azul no le gana a los Diablos desde febrero de 2022.